ММК инвестировал в природоохранную деятельность более 7 млрд рублей в 2020 году

УрБК, Магнитогорск, 09.04.2021. В 2020 году затраты Магнитогорского металлургического комбината (ММК) на природоохранную деятельность составили более 7 млрд руб., из них свыше 4 млрд руб. — инвестиции в строительство новых и реконструкцию существующих природоохранных объектов.



Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, все инвестиции осуществлялись в соответствии с Экологической программой ММК, охватывающей все производственные процессы.



Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников подчеркивает, что сегодня экология — ключевой приоритет для предприятия. Именно поэтому, осуществляя техническое перевооружение, компания уделяет особое внимание достижению экологической безопасности и применению наилучших доступных технологий.



Отмечается, что природоохранные инвестиции ММК доказывают свою эффективность. Так, реализация мероприятий экологической программы в 2020 году позволила снизить валовые выбросы в атмосферу на 19,6 тыс. т по сравнению с 2019 годом (до 177,4 тыс. т), а удельные — на 4% (до 17,2 кг/тонну металлопродукции). Кроме того, в аглошихте в качестве вторичных материальных ресурсов было использовано 1,91 млн т отходов производства, а на специализированных установках переработано 10,055 млн т отвальных шлаков.



В соответствии с Экологической программой ПАО «ММК» в 2020 году были выполнены 78 технических мероприятий, направленных на сокращение и предотвращение негативного воздействия на окружающую среду. Еще по восьми мероприятиям работы продолжаются.



Другое важное направление природоохранных инвестиций в минувшем году — установка систем пылеподавления на открытом и закрытом складах железорудного сырья в цехе подготовки аглошихты, а также системы пылеподавления на вагоноопрокидывателе и дробильном отделении углеподготовительного цеха.



«Кроме того, необходимо отметить реконструкцию системы водоотведения доломитового карьера в шламохранилище № 2. В рамках экологического проекта по откачке грунтовых вод со дна доломитового карьера в цехе «Рудник» введены в работу новый протяженный водоотвод и насосное оборудование мощностью 500 кубических метров/час, которое постоянно перекачивает воду в шламохранилище № 2, представляющее собой техногенное месторождение. Теперь вода со дна доломитового карьера используется горно-обогатительным производством. Тем самым доломитовый карьер был полностью избавлен от возможных затоплений, а главное — удалось решить многолетнюю экологическую проблему и прекратить сброс воды со дна доломитового карьера в местные реки», — говорится в сообщении.



Помимо этого, в 2020 году продолжилось строительство новых природоохранных сооружений в рамках строящихся новых производственных комплексов. Речь, в частности, о природоохранных объектах новой коксовой батареи № 12 и реконструируемого цеха улавливания и переработки химических продуктов.