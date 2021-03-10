Инфляция в Свердловской области за год составила 5,85%

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. Индекс потребительских цен на товары и услуги на Среднем Урале в марте 2021 года увеличился на 5,85% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, сообщает Свердловскстат.
Так, рост цен на товары в марте 2021 года к тому же месяцу прошлого года составил 6,36%, в том числе на продовольственные товары — 6,62%, на непродовольственные товары — 6,08%. Свердловскстат также зафиксировал увеличение цен на алкогольные напитки — на 3,36%.
Кроме того, цены на услуги за указанный период выросли на 4,62%.
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