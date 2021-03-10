УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:45

Инфляция в Свердловской области за год составила 5,85%

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. Индекс потребительских цен на товары и услуги на Среднем Урале в марте 2021 года увеличился на 5,85% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

Так, рост цен на товары в марте 2021 года к тому же месяцу прошлого года составил 6,36%, в том числе на продовольственные товары — 6,62%, на непродовольственные товары — 6,08%. Свердловскстат также зафиксировал увеличение цен на алкогольные напитки — на 3,36%.

Кроме того, цены на услуги за указанный период выросли на 4,62%.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.03.2021 Потребительские цены в Свердловской области за год выросли на 5,72%

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2021. Индекс потребительских цен на товары и услуги на Среднем Урале в феврале 2021 года ...

08.02.2021 Потребительские цены в Свердловской области за год выросли на 5,01%

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Свердловской области в январе 2021 года увеличился на 5,01% по ...

08.02.2021 Потребительские цены в Свердловской области за год выросли на 5,01%

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. Индекс потребительских цен на товары и услуги в Свердловской области в январе 2021 года ...

11.08.2020 Потребительские цены в Свердловской области за год выросли на 2,8%

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Свердловской области в июле 2020 года увеличился на 2,8% по сравнению с ...

11.08.2020 Потребительские цены в Свердловской области за год выросли на 2,8%

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2020. Индекс потребительских цен на товары и услуги в Свердловской области в июле 2020 года ...

Популярные новости
11.03.2021Закон о реновации разгонит цены на жилье12.03.2021Переехавшие перспективы12.03.2021В режиме недозагрузки10.03.2021Слежка против цен01.04.2021С 1 апреля единая минимальная цена на сигареты в России не может быть меньше 107 рублей
Архив новостей
Апрель 2021 (221)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18