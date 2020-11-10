«Атомстройкомплекс» организовал в Екатеринбурге четвертый соседский центр

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. В жилом комплексе (ЖК) «Просторы» компании «Атомстройкомплекс» начал работу новый соседский центр, сообщает пресс-служба застройщика.



«Соседские центры — примета современных жилищных комплексов. Компания «Атомстройкомплекс» одна из первых в стране начала строить не только удобные для жизни дома, но и создавать в высотках условия для объединения людей по интересам. Представители компании-застройщика помогают новоселам познакомиться друг с другом, подружиться, организовать досуг: простые механизмы коммуникаций делают людей счастливее, расширяют горизонты», — говорится в сообщении.







«Иногда достаточно предусмотреть саму возможность встречи — появятся и увлеченные жильцы, которые захотят и будут проявлять инициативу. Опытом создания соседских центров мы охотно делимся и обмениваемся с подобными комьюнити-пространствами со всей страны. На днях к нам с дружественным визитом приехали челябинские коллеги. Несколько лет назад, когда создавали наш первый соседский центр, мы побывали у них в гостях. Теперь пришла наша очередь делиться интересными идеями и результатом», — заявила руководитель направления по работе с клиентами и партнерами «Атомстройкомплекса» Татьяна Черепова.







У компании функционируют четыре соседских центра в Екатеринбурге. Первый появился несколько лет назад в ЖК «WOODS. Дома в парке». За ним последовали сообщества жильцов в ЖК «Сахаров», NOVA park и «Просторы». В одних центрах люди больше отзываются на развивающие мероприятия для маленьких детей, в других — выше запрос на арт-студии и творческие мастерские для взрослых, везде востребованы фитнес-направления. Расписание мероприятий соседских центров обновляется и актуализируется еженедельно, новости публикуются в закрытых чатах и в Instagram.



Отметим, что каждое помещение для встреч соседей — это порядка 100 кв. м., градостроитель проектирует их с местами под фитнес-зону, игровым и кухонным пространством, лекционным залом. Во время стройки для этих целей предусматривают инженерные коммуникации, мобильные перегородки, монтируют зеркальные стены, другие необходимые элементы.







Затем проводят анкетирование соседского сообщества, выявляют самые востребованные темы. Только после этого застройщик и партнеры, объединившись, приобретают нужные конкретному соседскому центру оборудование и мебель.



Напомним, крупнейший строительный холдинг Уральского региона — компания «Атомстройкомплекс» — проектирует в ЖК специальные помещения на первых этажах, которые жители дома используют для неформального общения. Застройщик уверен, что формирование дружеской среды и постоянного общественно-культурного фона в новостройках способствует повышению уровня безопасности и комфорта городской среды.



Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»