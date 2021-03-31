УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:47

Замглавы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка Владимир Боликов ушел в отставку

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услуг Владимир Боликов покинул свою должность.

Накануне имя В. Боликова исчезло с официального сайта администрации Екатеринбурга. По неофициальной информации, в ближайшее время он может возглавить Кировский район города.

Отметим, что заместитель главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услуг курирует работу трех подразделений: комитета промышленной политики и развития предпринимательства, комитета по товарному рынку и комитета по организации бытового обслуживания населения.

Ранее стало известно, что депутаты Екатеринбургской гордумы на внеочередном заседании утвердили изменения в структуре администрации муниципалитета, предложенные главой города Алексеем Орловым.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 11:03 Екатеринбургская гордума утвердила изменения в структуре администрации города

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. Депутаты Екатеринбургской гордумы на внеочередном заседании утвердили изменения в ...

31.03.2021 Дума Екатеринбурга одобрила изменения в структуре администрации города

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. Комиссия городской думы Екатеринбурга по местному самоуправлению, культурной и ...

27.01.2017 Коротко о событиях дня

В 12.00 в здании администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24 а, 5 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам ...

14.04.2016 Коротко о событиях дня

В 14.00 в здании администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24 а, зал 601) состоится презентация с участием итальянских ...

21.01.2016 С улиц Екатеринбурга в 2015 году вынесен 371 нестационарный торговый объект

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2016. Администрация Екатеринбурга в 2015 году вынесла из города 371 незаконный нестационарный ...

Популярные новости
11.03.2021Закон о реновации разгонит цены на жилье12.03.2021Переехавшие перспективы12.03.2021В режиме недозагрузки10.03.2021Слежка против цен01.04.2021С 1 апреля единая минимальная цена на сигареты в России не может быть меньше 107 рублей
Архив новостей
Апрель 2021 (221)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18