Замглавы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка Владимир Боликов ушел в отставку

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услуг Владимир Боликов покинул свою должность.
Накануне имя В. Боликова исчезло с официального сайта администрации Екатеринбурга. По неофициальной информации, в ближайшее время он может возглавить Кировский район города.
Отметим, что заместитель главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услуг курирует работу трех подразделений: комитета промышленной политики и развития предпринимательства, комитета по товарному рынку и комитета по организации бытового обслуживания населения.
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