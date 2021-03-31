Замглавы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка Владимир Боликов ушел в отставку

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услуг Владимир Боликов покинул свою должность.



Накануне имя В. Боликова исчезло с официального сайта администрации Екатеринбурга. По неофициальной информации, в ближайшее время он может возглавить Кировский район города.



Отметим, что заместитель главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услуг курирует работу трех подразделений: комитета промышленной политики и развития предпринимательства, комитета по товарному рынку и комитета по организации бытового обслуживания населения.



Ранее стало известно, что депутаты Екатеринбургской гордумы на внеочередном заседании утвердили изменения в структуре администрации муниципалитета, предложенные главой города Алексеем Орловым.