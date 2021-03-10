В Свердловской области средние цены на картофель за год выросли на 64,25%

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. В Свердловской области средние потребительские цены на картофель в марте 2021 года составили 36,09 руб. за кг, что на 64,25% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.
Помимо этого, значительно подорожал за год сахар-песок (на 50,51%, до 48,69 руб. за кг), морковь (на 37,31%, до 45,02 руб. за кг), крупа гречневая-ядрица (на 30,99%, до 106,87 руб. за кг), яйца куриные (на 21,46%, до 74,91 руб. за десяток), мороженые и охлажденные куры (на 18,76%, до 166,55 руб. за кг), а также масло подсолнечное (на 17,53%, до 126,04 руб. за кг).
Снижение цен отмечено только на два вида социально значимых продовольственных товаров: на капусту белокочанную свежую (на 12,61%, до 22,58 руб. за кг) и на пшено (на 10,22%, до 72,23 руб. за кг).
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