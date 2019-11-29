В Екатеринбурге участники публичных слушаний утвердили проект решения о бюджете города за 2020 год

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. Вчера, 8 апреля, в Екатеринбурге прошли публичные слушания по проекту решения гордумы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» за 2020 год».
Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, с докладом перед собравшимися выступила начальник департамента финансов администрации города Анна Турунцева.
По ее словам, доходная часть бюджета в 2020 году составила 53 млрд 136 млн руб., а расходная — 52 млрд 660 млн руб. Также А. Турунцева отметила, что расходы, связанные с социальной сферой, в прошлом году составили более 70% от общего объема расходов и на 3% превысили уровень 2019 года.
По мнению замглавы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрея Корюкова, прошедший 2020 год был достаточно непростым, но жители Екатеринбурга прожили его достойно, несмотря на все сложности, связанные с самоограничениями и самоизоляцией.
Отмечается, что в результате обсуждений участники публичных слушаний единогласно утвердили проект решения Екатеринбургской городской думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» за 2020 год».
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