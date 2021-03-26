На Среднем Урале вторую неделю подряд дорожает капуста

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. С 29 марта по 5 апреля 2021 года в Свердловской области средние потребительские цены на свежую белокочанную капусту выросли на 8,1% (до 24,41 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.
Отметим, что с 22 по 29 марта капуста на Среднем Урале подорожала на 2,92% (до 22,58 руб. за кг).
Помимо этого, выросли цены на морковь (на 5,51%, до 47,5 руб. за кг), печенье (на 3,14%, до 191,43 руб. за кг), крупу гречневую-ядрицу (на 2,67%, до 109,72 руб. за кг), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (на 2,42%, до 52,89 руб. за л), картофель (на 2,33%, до 36,93 руб. за кг), а также на баранину (кроме бескостного мяса) (на 1,96%, до 531,51 руб. за кг).
В то же время, согласно данным ведомства, за неделю значительнее всего снизились цены на свежие помидоры (на 5,26%, до 166,81 руб. за кг), рис шлифованный (на 4,13%, до 103,67 руб. за кг), свежие огурцы (на 2,94%, до 126,22 руб. за кг), рыбу мороженую неразделанную (на 2,75%, до 183,66 руб. за кг), а также на консервы мясные для детского питания (на 2,48%, до 765,21 руб. за кг).
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