УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. В Екатеринбурге могут опробовать технологии Москвы при строительстве метрополитена. Об ...

В Екатеринбурге могут опробовать технологии Москвы при строительстве метрополитена

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. Проектные наработки по строительству екатеринбургского метрополитена будут представлены ...

Александр Высокинский: Наработки по строительству метро будут представлены в Москве после новогодних праздников

В проект генерального плана развития Екатеринбурга до 2035 года включили строительство второй и третьей линий метро. ...

В проект генплана развития Екатеринбурга до 2035 года включили вторую и третью линии метро

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. В проект генерального плана развития Екатеринбурга до 2035 года включили строительство ...

В проект генплана развития Екатеринбурга до 2035 года включили вторую и третью линии метро

Екатеринбург может получить новые линии метро уже к 2025 году при условии финансирования проекта в 90 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2019. Екатеринбург смог бы построить вторую и третью линии метро уже к 2025 году при ...