В Екатеринбурге могут опробовать технологии Москвы при строительстве метрополитена. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава города Алексей Орлов.
«Я буду на следующей неделе в Москве. Посмотрю внимательно те технологии, которые там используются, и оценю, насколько возможно их использование у нас», — сообщил Алексей Орлов.
По его словам, те планы по продолжению строительства метрополитена в Екатеринбурге, которые были 10 лет назад, необходимо скорректировать.
«Конечно, метро — очень удобный и востребованный вид транспорта. Но строительство очень дорогое. Я бы не стал обещать, что мы в ближайшее время построим вторую ветку. Но мы будем работать над возможностью строительства», — отметил глава Екатеринбурга.
Вторая линия екатеринбургского метро, призванная обеспечить транспортную связность города в широтном направлении, должна связать крайний запад города — проектируемый район ВИЗ-Правобережный — с крайним востоком — районом ЖБИ. На ней предполагается создание 10 станций: «Янтарная», «Верх-Исетская», «Металлургическая», «Татищевская», «Уральских коммунаров», «Театральная», «Восточная», «Политехническая», «Втузгородок» и «Каменные палатки». Длина второй линии составит 14,5 км. С существующей первой вторая будет пересекаться в центре, на пересадочной станции «Площадь 1905 года». Депо планируется разместить в районе озера Малый Шарташ.
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