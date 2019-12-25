УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
Сегодня, 17:56

В Екатеринбурге могут опробовать технологии Москвы при строительстве метрополитена

В Екатеринбурге могут опробовать технологии Москвы при строительстве метрополитена. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава города Алексей Орлов.

«Я буду на следующей неделе в Москве. Посмотрю внимательно те технологии, которые там используются, и оценю, насколько возможно их использование у нас», — сообщил Алексей Орлов.

По его словам, те планы по продолжению строительства метрополитена в Екатеринбурге, которые были 10 лет назад, необходимо скорректировать.

«Конечно, метро — очень удобный и востребованный вид транспорта. Но строительство очень дорогое. Я бы не стал обещать, что мы в ближайшее время построим вторую ветку. Но мы будем работать над возможностью строительства», — отметил глава Екатеринбурга.

Вторая линия екатеринбургского метро, призванная обеспечить транспортную связность города в широтном направлении, должна связать крайний запад города — проектируемый район ВИЗ-Правобережный — с крайним востоком — районом ЖБИ. На ней предполагается создание 10 станций: «Янтарная», «Верх-Исетская», «Металлургическая», «Татищевская», «Уральских коммунаров», «Театральная», «Восточная», «Политехническая», «Втузгородок» и «Каменные палатки». Длина второй линии составит 14,5 км. С существующей первой вторая будет пересекаться в центре, на пересадочной станции «Площадь 1905 года». Депо планируется разместить в районе озера Малый Шарташ.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Сегодня, 17:17 В Екатеринбурге могут опробовать технологии Москвы при строительстве метрополитена

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. В Екатеринбурге могут опробовать технологии Москвы при строительстве метрополитена. Об ...

25.12.2019 Александр Высокинский: Наработки по строительству метро будут представлены в Москве после новогодних праздников

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. Проектные наработки по строительству екатеринбургского метрополитена будут представлены ...

08.10.2019 В проект генплана развития Екатеринбурга до 2035 года включили вторую и третью линии метро

В проект генерального плана развития Екатеринбурга до 2035 года включили строительство второй и третьей линий метро. ...

08.10.2019 В проект генплана развития Екатеринбурга до 2035 года включили вторую и третью линии метро

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. В проект генерального плана развития Екатеринбурга до 2035 года включили строительство ...

21.08.2019 Екатеринбург может получить новые линии метро уже к 2025 году при условии финансирования проекта в 90 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2019. Екатеринбург смог бы построить вторую и третью линии метро уже к 2025 году при ...

Популярные новости
11.03.2021Закон о реновации разгонит цены на жилье12.03.2021В режиме недозагрузки12.03.2021Переехавшие перспективы10.03.2021Слежка против цен09.03.2021Нужны ли Уралу мигранты?
Архив новостей
Апрель 2021 (200)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18