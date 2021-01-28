«МегаФон»: Свердловчане стали больше разговаривать по мобильному телефону

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. Жители Среднего Урала стали чаще разговаривать по мобильному телефону. В среднем с начала года один абонент стал тратить на голосовое общение на 25 минут в месяц больше.



Как сообщает пресс-служба оператора связи, любимым днем для разговоров у свердловчан является понедельник. Пиковое время, когда максимальное число жителей одновременно набирает номера друзей и коллег, приходится на промежуток с 11.00 до 12.00. Наименьшая активность фиксируется в воскресенье — в этот день абоненты предпочитают проводить время в интернете.



Отмечается, что с начала года клиенты «МегаФона» стали чаще звонить с помощью современной технологии VoLTE — голос в сети четвертого поколения. Голосовой поток при таком соединении доставляется в разы быстрее и в лучшем качестве. Тембр передается четче, посторонние шумы менее заметны, как итог — собеседника слышно четче, а звучание более естественное.



«Свердловчане активно подхватили новинку, порядка 40% от всех голосовых вызовов приходится на сеть VoLTE. Если весь объем минут этого года сравнить с песнями, получится мелодия длиной в пять столетий. Бонусом к чистому звучанию абоненты получают меньший расход заряда смартфона и возможность параллельно работать в интернете на высокой скорости», — отмечает технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.



Использование технологии VoLTE не влияет на стоимость услуг, не расходует интернет-трафик. Разговор возможен с абонентами любых операторов.