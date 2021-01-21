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Аренда двухкомнатных квартир в Екатеринбурге в I квартале подешевела на 5,5%

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. Аренда однокомнатных квартир в Екатеринбурге в I квартале 2021 года подешевела на 0,7% (до 17 тыс. 430 руб. в месяц), двухкомнатных — на 5,5% (до 20 тыс. 886 руб.), трехкомнатных — на 10,6% (до 31 тыс. 320 руб.). Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».

«Многие хозяева, особенно владельцы квартир с дорогими ремонтом и мебелью, не готовы снижать цены и, не найдя арендаторов, вообще снимают свои объекты с экспозиции. Отчего средние ставки опускаются еще ниже. Думается, такая ситуация продлится до середины года, пока не ограничат или (в зависимости от региона) не отменят льготную ипотеку. Тогда люди перестанут столь активно покупать недвижимость в собственность, увеличивая тем самым спрос на рынке аренды», — полагает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

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