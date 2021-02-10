Екатеринбург — «5Д»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 8 апреля 2021 года дал первую пресс-конференцию в качестве руководителя муниципалитета. Градоначальник кратко подвел итоги почти трех месяцев работы. После чего анонсировал преобразования, которые ожидаются в системе городского хозяйства. Все изменения сформулированы на основании программы, которую А. Орлов представил в день своего избрания главой города.



Напомним, фактически Алексей Орлов руководил Екатеринбургом с 22 декабря 2020 года после отставки Александра Высокинского. На должность градоначальника А. Орлов был утвержден депутатами городской думы 9 февраля 2021 года.



В ходе того заседания была представлена программа главы города под названием «Пять Д» — пять драйверов развития Екатеринбурга. Одним из них является использование технологий и потенциала для формирования новой экономики («Новая экономика города»).



Кроме того, драйверами программы являются создание действенных инструментов вовлечения горожан в управление городом («Город добра и соучастия»), совершенствование архитектурного облика («Город новых архитектурных решений»), активное внедрение инноваций в городскую среду («Умный город»), а также интеграция города в мировое пространство («Центр мировых коммуникаций»).



В своем проекте будущий градоначальник предложил развивать создание на базе Екатеринбурга центра мировых коммуникаций, формировать новые архитектурные решения и строить базу для новой экономики, а также создавать прозрачные и открытые механизмы власти.



Реформы управления



Как пояснил сегодня Алексей Орлов, по итогам первых трех месяцев работы он полностью ознакомился с работой городского хозяйства и системы управления. На этом основании глава города составил план первых преобразований в виде реформы структуры городской администрации. Сегодня эти изменения были утверждены Екатеринбургской городской думой.



В рамках реформы будут изменены некоторые должности муниципальной службы, а также упразднены и преобразованы ряд органов администрации города.



В частности, в администрации Екатеринбурга будет создан департамент социальной и молодежной политики за счет слияния комитета социальной политики и комитета по молодежной политике. Вносимые изменения в структуру администрации муниципалитета не предполагают сокращение штата сотрудников.



«Мы оптимизируем нашу структуру на основании той программы, с которой я выходил на выборы. На самом деле, я считаю это абсолютно оправданным. Мы делаем управление нашим городским хозяйством простым и открытым», — пояснил преобразования Алексей Орлов.



Еще одни изменения коснутся института квартальных. По итогам зимнего периода 2020/2021 года руководство Екатеринбурга решило расширить полномочия квартальных.



«Необходимо укреплять институт квартальных, предоставить им реальные полномочия. Причем делать это надо на федеральном уровне», — считает глава Екатеринбурга.



Он добавил, что соответствующие предложения уже находятся в финальной стадии разработки. В ближайшее время они будут представлены на рассмотрение региональным органам власти.



Обновление транспорта



Следуя пункту программы о развитии коммуникаций, городская администрация намерена всерьез взяться за обновление общественного транспорта. В первую очередь это касается трамвайно-троллейбусного парка.



«По автобусному парку ситуация более-менее неплохая (в этом году в Екатеринбург доставят еще 60 новых автобусов — прим. ред.). Электрический же транспорт находится в плачевном состоянии. Мы достаточно давно этими вопросами занимались, рассматриваем вопрос концессионного соглашения», — сказал Алексей Орлов.



Он отметил, что решение о заключении концессии вышло на финальную стадию. Окончательно оно будет приниматься в зависимости от участия федерального бюджета в обновлении парка электротранспорта.



«Надеюсь, что в ближайшей перспективе выйдем на какую-то финансовую модель. Но это будет конкурс (на концессию — прим. ред.), будем выбирать (концессионера — прим. ред.) из всех желающих», — отметил глава Екатеринбурга.



Кроме того, городские власти продолжат работу по обустройству новых транспортных маршрутов. А. Орлов напомнил, что к июлю 2021 года планируется заключить контракт на строительство второй трамвайной ветки в район Академический. Построить линию планируется ускоренными темпами к 2023 году.



Отдельное пояснение градоначальник дал по вопросу проектирования второй ветки метрополитена. Алексей Орлов уточнил, что за последние 10 лет планы по строительству подземки устарели, и документацию необходимо скорректировать.



«Конечно, метро — очень удобный и востребованный вид транспорта. Но строительство очень дорогое. Я бы не стал обещать, что мы в ближайшее время построим вторую ветку. Но мы будем работать над возможностью строительства», — сказал глава Екатеринбурга.



При этом в ближайшее время градоначальник намерен ознакомиться с московским опытом строительства метрополитена.



«Я буду на следующей неделе в Москве. Посмотрю внимательно те технологии, которые там используются, и оценю, насколько возможно их использование у нас», — сказал Алексей Орлов.



Вторая линия екатеринбургского метро, призванная расширить транспортную сеть города в широтном направлении, должна связать крайний запад города — проектируемый район ВИЗ-Правобережный — с крайним востоком — районом ЖБИ.



Будущее наследие Универсиады



Однако большинство пунктов программы «5Д», как следует из выступления А. Орлова, будет реализовано за счет подготовки города к Всемирным студенческим играм-2023. По оценке главы Екатеринбурга, эффект от этого мероприятия будет больше, чем от Чемпионата мира по футболу 2018 года.



«Я помню, какой был скепсис по поводу ЧМ-2018. В результате мы получили наследие в виде создания новой инфраструктуры, продвижения города. Что касается Универсиады, то эффект от подготовки проведения этого мероприятия будет намного больше. Игры будут проходить две недели, город примет огромное количество спортсменов. Нам нужно подготовить много объектов. Например, в городе никогда не было дворца водных видов спорта. Сейчас мы можем его получить. Также у нас появится новый микрорайон — Новокольцовский, где разместят кампусы для университета», — заявил А. Орлов.



Помимо этого, проведение Всемирных студенческих игр позволит отремонтировать фасады, снести ветхое жилье по гостевым маршрутам, отремонтировать больше дорог и многое другое, отмечает А. Орлов.



Само проведение игр позволит реализовать такие пункты программы главы города, как «Центр мировых коммуникаций», «Город новых архитектурных решений» и «Умный город», учитывая высокую степень подготовки Екатеринбурга.



Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга