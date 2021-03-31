Официальный курс доллара США снизился на 67 коп., евро — на 71 коп.

УрБК, Москва, 08.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 апреля 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 67 коп., до 77,10 руб., курс евро — на 71 коп., до 91,62 руб.
УрБК, Москва, 31.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 апреля 2021 года. Курс долл. ...16.03.2021 Официальный курс доллара США снизился на 27 коп., евро — на 36 коп.
УрБК, Москва, 16.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 марта 2021 года. Курс долл. ...08.02.2021 Официальный курс доллара США снизился на 85 коп., евро — на 48 коп.
УрБК, Москва, 08.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 февраля 2021 года. Курс долл. ...05.02.2021 Официальный курс доллара США снизился на 62 коп., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 05.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 февраля 2021 года. Курс долл. ...15.01.2021 Официальный курс доллара США снизился на 25 коп., евро — на 39 коп.
УрБК, Москва, 15.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 января 2021 года. Курс долл. ...