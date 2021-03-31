Официальный курс доллара США снизился на 67 коп., евро — на 71 коп.

УрБК, Москва, 08.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 апреля 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 67 коп., до 77,10 руб., курс евро — на 71 коп., до 91,62 руб.