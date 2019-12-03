УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:44

В 2021 году в Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. В 2021 году в Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава города Алексей Орлов.

«В этом году повышения платы за проезд в транспорте в Екатеринбурге не будет», — сообщил Алексей Орлов.

Сейчас стоимость проезда в наземном общественном транспорте Екатеринбурга составляет 28 руб. Последнее повышение тарифа произошло в 2017 году.

Проезд в метрополитене составляет 32 руб. Тариф был повышен правительством Свердловской области в 2019 году.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.12.2019 В 2020 году стоимость проезда в транспорте Екатеринбурга повышаться не будет

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Стоимость проезда в наземном общественном транспорте в Екатеринбурге в 2020 году ...

25.04.2019 Правительство Свердловской области повысило стоимость проезда в метро Екатеринбурга до 32 рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2019. Правительство Свердловской области на заседании 25 апреля 2018 года одобрило проект ...

12.04.2019 Власти Екатеринбурга пообещали не поднимать цены за проезд в наземном общественном транспорте

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский высказался против повышения стоимости проезда ...

18.09.2012 С 1 октября стоимость проезда в Екатеринбурге вырастет до 23 рублей

Региональная энергетическая комиссия приняла решение о повышении платы за проезд в общественном транспорте. Теперь ...

18.09.2012 С 1 октября стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга вырастет до 23 рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2012. Региональная энергетическая комиссия приняла решение о повышении платы за проезд в ...

Популярные новости
11.03.2021Закон о реновации разгонит цены на жилье12.03.2021В режиме недозагрузки12.03.2021Переехавшие перспективы10.03.2021Слежка против цен09.03.2021Нужны ли Уралу мигранты?
Архив новостей
Апрель 2021 (200)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18