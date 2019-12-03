УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. В 2021 году в Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава города Алексей Орлов.
«В этом году повышения платы за проезд в транспорте в Екатеринбурге не будет», — сообщил Алексей Орлов.
Сейчас стоимость проезда в наземном общественном транспорте Екатеринбурга составляет 28 руб. Последнее повышение тарифа произошло в 2017 году.
Проезд в метрополитене составляет 32 руб. Тариф был повышен правительством Свердловской области в 2019 году.
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