В 2021 году в Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. В 2021 году в Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава города Алексей Орлов.



«В этом году повышения платы за проезд в транспорте в Екатеринбурге не будет», — сообщил Алексей Орлов.



Сейчас стоимость проезда в наземном общественном транспорте Екатеринбурга составляет 28 руб. Последнее повышение тарифа произошло в 2017 году.



Проезд в метрополитене составляет 32 руб. Тариф был повышен правительством Свердловской области в 2019 году.