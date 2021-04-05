Доля просроченных автокредитов на Среднем Урале в феврале составила 8,3%

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. В Свердловской области доля автокредитов с просроченной задолженностью свыше 30 дней от общего количества действующих кредитов данного типа в феврале 2021 года составила 8,3%, что на 1,5 процентного пункта (п. п.) больше показателя аналогичного периода прошлого года (6,8%). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал оказался на 18-й строчке рейтинга среди 30 российских регионов. При этом субъектами с самыми низкими значениями доли просроченных автокредитов в феврале текущего года стали в Удмуртская (5,3%) и Чувашская (6,4%) республики, Санкт-Петербург (6,7%), Республика Татарстан (6,8%), Белгородская область (6,8%) и Москва (6,8%).



Помимо этого, согласно исследованию НБКИ, наиболее сильно за год выросла доля просроченных автокредитов в Московской (плюс 2,3 п. п.), Ленинградской (плюс 2,2 п. п.) и Тульской (плюс 2 п. п.) областях, а также в Москве (плюс 1,9 п. п.), Красноярском крае (плюс 1,9 п. п.), Иркутской области (плюс 1,9 п. п.) и Санкт-Петербурге (плюс 1,8 п. п.). В то же время снизился этот показатель только в Чувашской Республике (минус 0,1 п. п.).



В целом по стране в феврале этого года доля автокредитов с просроченной задолженностью составила 7,1%, что на 1,7 п. п. больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (5,4%).