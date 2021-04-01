Челябинские таможенники изъяли 946 шин без маркировки из Украины, Словакии и Китая

УрБК, Челябинск, 08.04.2021. Челябинские таможенники изъяли 946 автомобильных шин без маркировки, произведенных в Украине, Словакии и Китае.



Как сообщает пресс-служба Челябинской таможни, транспортное средство остановили на российско-казахстанской границе. Общая стоимость груза оценивается в 2,4 млн руб.





Фото предоставлено службой таможенного контроля Челябинской таможни



Весь товар был изъят. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки».



Отметим, что обязательная маркировка автошин в РФ была введена с 1 ноября 2020 года.