Свердловское УФАС зарегистрировало более 140 жалоб на подключение к сетям

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. В 2020 году в Управление ФАС по Свердловской области поступило 141 заявление на действия или бездействия организаций, которые осуществляют подключение к сетям. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала заместитель руководителя ведомства, начальник отдела ограничения монополистической деятельности Екатерина Воробьева.
Она рассказала, что в 2019 году поступило 170 таких заявлений.
«В прошлом году Управление получило 1 тыс. 218 обращений, связанных с нарушением антимонопольного законодательства. Из них 59% приходится на заявление на те или иные действия субъектов естественных монополий. В 2019 году поступило 1 тыс. 205 обращений. Из них 60% связаны с естественными монополиями», — отмечает Е. Воробьева.
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