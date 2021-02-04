Кредитки теряют популярность

Пандемия коронавируса изменила потребительское поведение свердловчан. Жители региона стали чаще расплачиваться за товары и услуги с помочью собственных средств, частично или полностью отказавшись от использования кредитных карт.



По данным Уральского ГУ Банка России, за последний год (с IV квартала 2019 года по IV квартал 2020 года) доля операций по кредиткам в общем объеме платежей с использованием банковских карт на Среднем Урале заметно сократилась: по количеству — с 8,6% до 7,3%, по объему — с 11,4% до 9,5%.



При этом наиболее сильное снижение было зафиксировано во II квартале 2020 года. В апреле-июне прошлого года количество операций по кредитным картам в регионе сократилось на 17,5% по сравнению с предыдущим кварталом, объем — на 23%.



Во II полугодии 2020 года ситуация заметно улучшилась. Однако говорить о возвращении к докризисным уровням пока не приходится. Так, в IV квартале прошлого года число платежей по кредиткам сократилось на 3,9% по сравнению с октябрем-декабрем 2019 года, объем увеличился на 1,9%. Для сравнения: по расчетным картам аналогичные показатели выросли на 14,8% и 24,2% соответственно.



Можно выделить две основные причины снижения популярности кредиток. Первая — изменение потребительских предпочтений свердловчан после начала пандемии коронавируса. В период нестабильности клиенты банков, как правило, меняют свои финансовые привычки. Они стараются меньше тратить, больше копить, реже пользуются кредитными средствами. В экономике это называется переориентацией с потребительской на сберегательную модель поведения.



Вторая причина — ужесточение банками системы оценки платежеспособности заемщиков в условиях пандемии. В результате многим свердловчанам стало сложнее оформить кредитки.



По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за 12 месяцев 2020 года в регионе выдали 283 тыс. 463 кредитные карты, что на 26,9% меньше уровня предыдущего года. В январе 2021 года число выданных кредиток сократилось на 15,3% (к январю 2020 года), в феврале — на 5,6%.



Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков заявил, что этот сегмент кредитования наиболее сильно пострадал в период карантинных мероприятий весны 2020 года. Тогда выдача новых карт сокращалась больше чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.



«При этом в последующем этот сегмент восстанавливался достаточно умеренными темпами, несколько уступающими темпам выдачи 2019 года. Дело в том, что банки придерживаются консервативной кредитной политики, предоставляя кредитные карты прежде всего тем заемщикам, долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг которых находятся на высоком уровне», — сообщил А. Волков.



С этим мнением соглашается гендиректор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович.



«Кредитные карты — один из немногих сегментов, где выдачи все еще не смогли восстановиться до прошлогодних значений. Во многом это обусловлено консервативным подходом банков, которые существенно снизили уровень одобрения, видя в этом сегменте повышенные кредитные риски», — заявил А. Александрович.



Также российские финансовые организации активно управляют рисками с помощью лимитов по кредитным картам. Так, в феврале 2020 года средний лимит на Среднем Урале составлял 64,3 тыс. руб. Уже в мае показатель снизился до 58 тыс. руб. К августу средний лимит вырос до 63,6 тыс. руб. В настоящее время показатель уже превысил докризисный уровень (в феврале 2021 года — 64,9 тыс. руб.). Очевидно, что такие резкие колебания заметно ухудшили статистику, которая показывает популярность кредиток в 2020 году.



Отметим, что по итогам IV квартала прошлого года общее число банковских карт, эмитированных в Свердловской области, достигло 9 млн 479 тыс. штук. Из них 8 млн 462 тыс. — расчетные, 1 млн 017 тыс. — кредитные. За последний год соотношение этих двух сегментов не изменилось (89% и 11%), свидетельствуют данные Уральского ГУ Банка России.