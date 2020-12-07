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АСВ в I квартале направило 7,8 млрд рублей на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков

УрБК, Москва, 08.04.2021. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в I квартале 2021 года направило около 7,8 млрд руб. на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков, сообщает пресс-служба АСВ.

За указанный период средства получили 56,7 тыс. кредиторов 175 ликвидируемых финансовых учреждений.

На 1 апреля требования кредиторов банков, в отношении которых завершилась процедура ликвидации, в среднем были исполнены на 47,6%.

«При этом требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 68,3%, второй — на 38,2%, третьей — на 31,9%», — говорится в сообщении.

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