Zoom предложил российским госструктурам приобретать услуги напрямую у сервиса

УрБК, Москва, 08.04.2021. Американская компания Zoom Video Communications предложила государственному сектору РФ приобретать услуги напрямую у сервиса, пишет газета «Коммерсантъ».
«Zoom по-прежнему намерен обслуживать клиентов на российском рынке и в СНГ. Мы находимся в процессе развития нашего подхода к рынку. Тем временем новые и уже существующие пользователи как в государственном, так и в частном секторе могут запрашивать приобретение аккаунтов Zoom через наш сайт напрямую», — говорится в сообщении компании.
Ранее стало известно, что Zoom Video Communications запретил своим дистрибуторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.
Компания «РайтКонф» (дистрибутор решений Zoom в России) написала письмо своим партнерам, где сообщила, что Zoom отзывает у российского партнера авторизацию на продажу сервиса для госучреждений и организаций с государственными бенефициарами.
Гендиректор «РайтКонф» Андрей Петренко подтвердил подлинность письма.
«Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора», — добавил топ-менеджер. При этом он отметил, что работа по действующим контрактам продолжится.
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