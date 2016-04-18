Zoom предложил российским госструктурам приобретать услуги напрямую у сервиса

УрБК, Москва, 08.04.2021. Американская компания Zoom Video Communications предложила государственному сектору РФ приобретать услуги напрямую у сервиса, пишет газета «Коммерсантъ».



«Zoom по-прежнему намерен обслуживать клиентов на российском рынке и в СНГ. Мы находимся в процессе развития нашего подхода к рынку. Тем временем новые и уже существующие пользователи как в государственном, так и в частном секторе могут запрашивать приобретение аккаунтов Zoom через наш сайт напрямую», — говорится в сообщении компании.



Ранее стало известно, что Zoom Video Communications запретил своим дистрибуторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.



Компания «РайтКонф» (дистрибутор решений Zoom в России) написала письмо своим партнерам, где сообщила, что Zoom отзывает у российского партнера авторизацию на продажу сервиса для госучреждений и организаций с государственными бенефициарами.



Гендиректор «РайтКонф» Андрей Петренко подтвердил подлинность письма.



«Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора», — добавил топ-менеджер. При этом он отметил, что работа по действующим контрактам продолжится.