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Клиенты СКБ-банка получили доступ к платежному приложению для Системы быстрых платежей

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. СКБ-банк стал пилотным банком для запуска нового приложения для оплаты товаров и услуг с помощью QR-кодов через Систему быстрых платежей (СБП) — «СБПэй». Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.

Приложение доступно клиентам СКБ-банка, которые используют смартфоны на Android (начиная с 6.0 версии). Они могут бесплатно скачать его в Google Play. К концу года появится версия для iOS.

С помощью «СБПэй» клиенты СКБ-банка смогут расплачиваться в тех магазинах, которые уже поддерживают новый сервис. Приложение «СБПэй» полностью соответствует всем современным стандартам безопасности. Надежность операций через приложение обеспечивается на стороне Банка России, НСПК и банков-участников СБП.

В «СБПэй» функционал оплаты доступен с первого экрана. Благодаря удобному клиентскому пути пользователи могут заплатить за товары или услуги всего в несколько кликов. Кроме того, «СБПэй» позволяет хранить несколько счетов разных банков для оплаты.

«Приложение является технологически уникальным решением, в котором применены новейшие не только для России, но и мира технологии прямой токенизации банковского счета клиента. Оно позволяет проводить операции оплаты товаров и услуг, напрямую списывая деньги с банковского счета клиента. В ближайшей перспективе воспользоваться «СБПэй» сможет владелец любого современного смартфона: достаточно будет скачать приложение и пройти уже привычный путь создания электронного кошелька, только уже не для реквизитов банковской карты, как все привыкли, а напрямую к банковскому счету в своем банке. Потратив всего несколько минут, клиент сможет сразу начать оплачивать товары и услуги через СБП с помощью нового платежного приложения. В перспективе все банки-участники СБП будут поддерживать новое приложение», — отметил директор по инновациям СКБ-банка Виталий Копысов.

«Владельцам бизнеса, которые принимают оплату по СБП, удобнее работать с таким унифицированным приложением. Им «СБПэй» позволит оптимизировать свои издержки, поскольку не потребует обучения продавцов работе с многочисленными банковскими приложениями с разным интерфейсом. С помощью «СБПэй» бизнес также может экономить: ставка за прием таких платежей существенно ниже, чем комиссия за прием платежей по картам и иные способы безналичной оплаты», — объясняет директор по развитию инновационных сервисов НСПК Дмитрий Колесников.

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