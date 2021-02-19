Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 628 человек

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. По состоянию на 7 апреля в Свердловской области официально зарегистрирован 67 тыс. 601 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 6 апреля число безработных составляло 68 тыс. 229 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 628 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 3,21%.

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