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В Екатеринбурге утвердили среднюю стоимость квадратного метра жилья в размере 75,6 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившейся в границах муниципального образования, на II квартал 2021 года». Информация об этом размещена на сайте муниципалитета.

«Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившуюся в границах муниципального образования «город Екатеринбург», на II квартал 2021 года в размере 75 тыс. 685 руб. 00 копеек», — указывается в постановлении.

Как сообщал УрБК, по данным портала «Мир квартир», средняя цена квартиры на вторичном рынке жилья Екатеринбурга достигла 4 млн 717 тыс. 390 руб. По итогам I квартала 2021 года средняя стоимость квартир в уральской столице увеличилась на 0,3%.

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