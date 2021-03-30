Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала отказаться от механизма сдерживания цен на сахар из-за дестимуляции производства

УрБК, Москва, 07.04.2021. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что от административного ограничения цен на сахар в России нужно отказаться, так как это искажает ценовые индикаторы и дестимулирует развитие производства. Такую мысль она высказала в ходе выступления на Биржевом форуме 2021, передает «Прайм».
По мнению Э. Набиуллиной, демпфирующий механизм для сглаживания колебаний цен показал себя достаточно эффективно на рынке нефтепродуктов, но важно им не увлекаться.
«На мой взгляд, от административного ограничения цен надо быстрее отказываться, потому что искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства. Демпфер, на мой взгляд, должен быть прозрачный, понятный для производителей, чтобы у них были стимулы развивать производство. Бюджетно-нейтральный должен быть демпфер, на мой взгляд, но это требует обсуждения», — сказала Э. Набиуллина.
Как сообщал УрБК, в марте правительство РФ продлило сроки соглашения о сдерживании цен на сахар и подсолнечное масло. Согласно постановлению, заморозку цен на сахар-песок продлили до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября текущего года.
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