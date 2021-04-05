Официальный курс доллара США вырос на 1,4 руб., евро — на 2,2 руб.

УрБК, Москва, 07.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 апреля 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 1,39 руб., до 77,77 руб., курс евро — на 2,15 руб., до 92,33 руб.
УрБК, Москва, 05.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 апреля 2021 года. Курс долл. ...02.04.2021 Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро — на 64 коп.
УрБК, Москва, 02.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 апреля 2021 года. Курс долл. ...01.04.2021 Официальный курс доллара США вырос на 17 коп., евро — на 21 коп.
УрБК, Москва, 01.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 апреля 2021 года. Курс долл. ...23.03.2021 Официальный курс доллара США вырос на 75 коп., евро — на 1,1 руб.
УрБК, Москва, 23.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 марта 2021 года. Курс долл. ...02.02.2021 Официальный курс доллара США вырос на 40 коп., евро — на 8 коп.
УрБК, Москва, 02.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 января 2021 года. Курс долл. ...