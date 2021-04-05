Официальный курс доллара США вырос на 1,4 руб., евро — на 2,2 руб.

УрБК, Москва, 07.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 апреля 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 1,39 руб., до 77,77 руб., курс евро — на 2,15 руб., до 92,33 руб.