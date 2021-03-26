Росимущество снова оспаривает сделку по продаже УГМК участка земли в аэропорту Уктус для строительства объектов «Титановой долины»

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. Территориальное управление Росимущества в Свердловской области снова обратилось в суд с иском к региональному министерству по управлению государственным имуществом (МУГИСО) и «УГМК-Холдинг» о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка в аэропорту Уктус.



Речь идет о спорном земельном участке, на котором располагается вторая очередь особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина».



Как сообщает «Коммерсантъ», это не первая попытка Росимущества оспорить сделку. Ведомство и ранее настаивало, что территория в аэропорту была незаконно приватизирована и собственник аэропорта не имел права на продажу земли. В 2019 году Росимущество проиграло суды по аналогичным требованиям.



Как указывается в определении Свердловского арбитражного суда, по новому иску «УГМК-Холдинг» настаивает на прекращении производства по делу, а также указывает на истечение срока исковой давности. МУГИСО поддерживает ходатайство «УГМК-Холдинг».



Арбитражный суд Свердловской области принял решение привлечь к участию в деле третьих лиц и назначил новое судебное заседание.