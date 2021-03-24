Свердловские власти намерены получить банковские кредиты на 10 млрд рублей

Свердловские власти намерены получить восемь банковских кредитов на 10 млрд руб. Аукционы размещены на портале госзакупок.



Три кредита предполагается оформить на сумму 2 млрд руб., три — на 1 млрд руб., два — на 500 млн руб. Займы берутся на один год. За их обслуживание ведомство готово заплатить 556 млн руб.



Привлеченные средства предназначены для частичного финансирования дефицита областного бюджета и (или) погашения долговых обязательств Среднего Урала.



Отметим, что Свердловская область занимает второе место среди регионов России по размеру государственного долга.



На 1 марта госдолг региона составлял 120 млрд 898 млн руб. Из них 66 млрд руб. приходится на государственные ценные бумаги, 19,8 млрд руб. — на банковские кредиты, 34 млрд руб. — на бюджетные кредиты, 1,1 млрд руб. — на госгарантии.