Магазин «Кари» в Нижнем Тагиле оштрафовали на 150 тыс. рублей за несоблюдение прав граждан

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. В Нижнем Тагиле один из магазинов сети «Кари» оштрафован на 150 тыс. руб. за отказ отключить детекторы для посетителя с кардиостимулятором.



Как сообщает пресс-служба свердловского Управления Роспотребнадзора, 14 июля 2020 года мужчина, зайдя в магазин, попросил отключить рамки из-за наличия у него кардиостимулятора. Посетителю отказали. После этого мужчина вызвал сотрудников полиции, которые зафиксировали факт нарушения.



«При проведении правовой оценки полученных материалов сотрудниками Роспотребнадзора в действиях продавца обнаружен состав правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 14.8 КоАП РФ. В результате проведения необходимых процессуальных действий ООО «Кари» привлечено к административной ответственности. Наложен штраф в размере 150 тыс. руб.», — говорится в сообщении.



Позиция Роспотребнадзора о привлечении к административной ответственности была признана обоснованной Арбитражным судом города Москвы.