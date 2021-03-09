Система документооборота Группы ММК удостоена высокой оценки на конференции «СЭД/ECM Day 2021»

УрБК, Магнитогорск, 07.04.2021. Система электронного документооборота АТАЧ, внедренная в более 60 обществах Группы ММК, получила высокую оценку на конференции «СЭД/ECM Day 2021».



Как сообщает управление информации и общественных связей компании, темой конференции «СЭД/ECM Day 2021», проводимой аналитическим центром TAdviser, стали современные тенденции на рынке систем электронного документооборота и управления цифровыми документами.



Об опыте внедрения СЭД в Группе ПАО «ММК» рассказала руководитель продукта АТАЧ Дина Бахарева. По ее словам, концепция системы основывалась на современных тенденциях формирования СЭД как помощника в организации бизнес-процессов, а специалистам системы удалось добиться точного соответствия решения целям металлургического гиганта.



АТАЧ отличает инновационный интерфейс «одного окна» и возможность использования веб-решения с любого устройства без установки приложения и приобретения дополнительных лицензий. Продукт легко интегрируется в ИТ-ландшафт предприятия, в том числе с системами ERP.



Инструменты Low-code позволяют АТАЧ адаптироваться под бизнес-процессы предприятия с помощью гибкого конфигурирования элементов и логики системы. Администратору предоставлена возможность настраивать процессы с применением конструктора документа, что позволяет добавлять любой вид документа, настраивать уведомления без участия разработчика.



Руководители называют АТАЧ примером ИТ-продукта, сочетающего основные функции современной СЭД с высокой производительностью и быстродействием. Среди преимуществ АТАЧ — удобство и лаконичность интерфейса, облегчающего выполнение рутинных задач, и мгновенный ответ системы на любое действие пользователя.



«Для ускорения работы с документами количество кликов, которые необходимо совершить руководителям высшего и среднего звена, сведены к минимуму. Как показывает практика работы в АТАЧ, наиболее распространенные операции занимают не более 200 миллисекунд и совершаются за один клик мышью. Благодаря этому топ-менеджмент предприятия повышает эффективность управления бизнесом», — рассказала Д. Бахарева.



На сегодняшний день система АТАЧ используется в более чем 60 обществах группы ПАО «ММК», а также показывает высокую эффективность на предприятиях «Красцветмет» и «Бобровский кварцит». Сейчас пользователями СЭД являются более 12 тыс. человек.



Также в 2021 году планируется выход новой версии АТАЧ, которая не только усовершенствует текущие функции, но и будет содержать новые разработки, уточняет управление информации и общественных связей Группы ММК.