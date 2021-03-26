Дачи укрепляются в цене

В прошлом сезоне рынок загородной недвижимости Среднего Урала показал один из лучших результатов в своей истории. На фоне пандемии COVID-19 и режима самоизоляции многие свердловчане захотели вложить свои средства в покупку коттеджа или дачи.



По данным сервиса «Авито Недвижимость», спрос на покупку загородной недвижимости (число запрошенных контактов продавца на платформе) в Свердловской области в 2020 году вырос на 58% по сравнению с предыдущим годом.



В этой ситуации началась переоценка выставленных на продажу объектов. По информации портала «Мир квартир», средняя стоимость дач на Среднем Урале с марта 2020 года выросла на 15,7% (до 1 млн 985 тыс. руб.). Коттеджи в регионе за год подорожали на 2,7% (до 3 млн 306 тыс. руб.).



«В прошлом году спрос на загородную недвижимость сильно вырос из-за карантинных мер, поэтому цены так подскочили. Этой весной мы ожидаем обычный сезонный всплеск спроса относительно зимних месяцев. Цены, вероятно, еще подрастут, так как частично на загородный рынок переключается спрос с рынка квартирного, где ценники за год увеличились радикально. Сейчас люди ищут, во что вложить деньги, и некоторым именно дача кажется доступным и правильным вариантом», — отмечает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.



Руководитель направления первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев добавляет, что еще одним драйвером роста спроса и цен на рынке является активная господдержка.



«На повышенный интерес покупателей в прошлом году также повлияли дачная амнистия, позволившая регистрировать загородные объекты в упрощенном порядке и пролонгированная до 1 марта 2026 года, старт программы «Сельская ипотека» и поддержка молодых семей в виде расширенных возможностей использования средств маткапитала, а именно — в счет строительства домов на садовых участках. Действующие меры поддержки, а также потенциальные риски, связанные с пандемией, создали предпосылки для наметившегося тренда на выход категории загородной недвижимости из многолетней стагнации. Кроме того, в новых условиях этот сегмент становится более привлекательным для профессиональных игроков, таких как банки, агентства недвижимости и застройщики, приход которых необходим для дальнейшего развития рынка», — полагает Д. Алексеев.



Заместитель директора по развитию агентства недвижимости «Русский дом МК», член комитета по загородной недвижимости Уральской палаты недвижимости (УПН) Ольга Комарова не исключает дальнейшего роста стоимости коттеджей и дач в Екатеринбурге.



«Спрос на загородную недвижимость не снижается, и вряд ли снизятся цены — ведь начинается сезон продаж, растут цены на стройматериалы, действует сельская ипотека под 2,7% годовых», — цитирует О. Комарову пресс-служба УПН.



Руководитель риелторской компании «Богданов и партнеры» Эдуард Богданов считает, что квартиры и дачи в Екатеринбурге будут переоцениваться неравномерно.



«По объемам сделок рынок загородной недвижимости в 2020 году вырос существенно. Хорошо продавались и участки, и дома. Цены тоже пошли в рост, но росли персонифицированно. В первую очередь — в проектах с продуманными концепцией и финансированием. Земельные участки будут расти в цене только в привлекательных для покупателя районах, где рядом лес, озеро. Где проведены инженерные сети, создана необходимая инфраструктура, на приемлемой удаленности города и с понятным развитием территории в дальнейшем. Малоликвидные участки расти в цене не будут», — считает Э. Богданов.



Исполнительный директор центра недвижимости «Вознесенский», председатель комитета УПН по загородной недвижимости Римма Ким считает, что для покупателя загородной недвижимости важно, чтобы жилье было построено с применением новых технологий и материалов, с панорамным остеклением и функциональным зонированием, с наличием инженерных коммуникаций в поселке и возможностью подключения к ним.



«Параметры для организованных коттеджных поселков — низкие коммунальные платежи, закрытая охраняемая территория, дороги, освещение, детские и спортивные площадки, магазин, аптека и тому подобное. Важна транспортная доступность. Мы заметили, что особой популярностью среди наших клиентов пользуются направления Тюменского тракта, Чусовского тракта, Сысерти», — сообщила Р. Ким.



По ее словам, средний срок продажи домов сейчас колеблется от двух до шести месяцев.



«На него традиционно влияет активность на рынке и сезонность, местоположение и состояние дома. Реализация зависит от грамотного определения стоимости, по рыночной цене, и правильно составленного объявления с соответствующими фотографиями, видео, честным и информативным текстом. Должны быть оформлены все документы на дом и землю», — сказала Р. Ким.



По оценкам экспертов УПН, наибольшей популярностью на рынке загородной недвижимости Екатеринбурга в 2021 году будут пользоваться компактные двухэтажные коттеджи с отделкой стоимостью от 4 до 5 млн руб.