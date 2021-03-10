ФАС проверит обоснованность роста цен на куриные яйца и мясо птицы

УрБК, Москва, 07.04.2021. ФАС России проверит обоснованность роста цен на куриные яйца и мясо птицы, говорится на сайте антимонопольного ведомства.



Проверки коснутся крупнейших производителей этой продукции, а также торговых сетей. ФАС изучит факты возможного необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением на рынке либо наличия запрещенных антимонопольным законодательством соглашений или согласованных действий участников ключевых игроков.



Ранее стало известно, что министерство сельского хозяйства РФ разработало механизмы господдержки птицеводческой отрасли, которые позволят сохранить финансовую устойчивость производителей и стабилизировать цены на яйца и мясо птицы.



Глава ведомства Дмитрий Патрушев представил предложения ведомства на совещании с крупнейшими предприятиями сектора.



Как прозвучало на встрече, ведомство планирует увеличить предельный лимит по льготным краткосрочным кредитам для предприятий птицеводческой отрасли, а также пролонгировать льготные инвесткредиты предприятиям, пострадавшим от гриппа птиц. Для снижения зависимости отрасли от импортных инкубационных яиц планируется стимулировать развитие их собственного производства.