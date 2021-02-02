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В Свердловской области 13% жителей по-прежнему работают из дома

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. После начала пандемии коронавируса более половины работающих свердловчан временно переходили на дистанционный режим занятости, говорится в исследовании портала hh.ru.

В настоящее время 13% опрошенных по-прежнему работают из дома, 19% трудятся в гибридном формате (несколько дней удаленно, несколько дней в офисе). 28% вернулись в офисы. При этом 41% свердловчан вообще не переходил на дистанционный режим работы.

Ранее стало известно, что Свердловская область занимает шестое место в стране по количеству размещенных резюме (2,7% от общероссийского уровня, или почти 384 тыс. резюме). В тройку лидеров вошли Москва (26%), Санкт-Петербург (11%) и Московская область (6%).

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