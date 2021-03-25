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В Екатеринбурге с 27 апреля по 27 мая закроют движение транспорта по улице Авиационной

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. В Екатеринбурге с 27 апреля по 27 мая закроют движение транспорта по улице Авиационной, от улицы Айвазовского до улицы Московской.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, это необходимо для строительства сетей ливневой и бытовой канализации.

Отмечается, что движение транспорта будет направлено по улицам Московской, Циолковского, Айвазовского, Николая Островского.

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