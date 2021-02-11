В Челябинской области выделят субсидии на 259,1 млн рублей для сдерживания цен на хлеб

УрБК, Челябинск, 07.04.2021. Производителям муки и хлебопекарным предприятиям Челябинской области выдадут субсидии на общую сумму 259,1 млн руб. для сдерживания цен на хлеб, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.



Средства на эти цели выделены из федерального и областного бюджетов. Отбор получателей будет проводить челябинский минсельхоз.



«Субсидия мукомольным предприятиям компенсирует 50% превышения текущей закупочной цены на продовольственную пшеницу над среднемесячной ценой за последние три года. Субсидия предприятиям хлебопекарной промышленности предоставляется из расчета 2 тыс. руб. на 1 тонну реализованного хлеба и хлебобулочных изделий», — говорится в сообщении.



Общий объем субсидий для челябинских производителей муки на закупку продовольственной пшеницы составит 224,6 млн руб. Для предприятий хлебопекарной промышленности — 34,5 млн руб. Отбор заявок будет проводиться с 9 апреля по 11 мая 2021 года. Первую часть субсидий планируется предоставить получателям на расходы за период с 1 января 2021 года.