Глава правительства РФ Михаил Мишустин предупредил о рисках ухудшения ситуации с коронавирусом

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предупредил о рисках ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.



«Ряд экспертов предупреждают о возможных рисках ухудшения ситуации, в том числе и в России. Важно не допустить такого сценария в нашей стране», — заявил М. Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19.



По его словам, во многих странах мира отмечается третья волна коронавируса. При этом ситуация в России пока остается стабильной, передает ТАСС.



Напомним, что в Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 6 апреля 2021 года региональный оперштаб. Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале за время пандемии составило 83 тыс. 330 человек.