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В Екатеринбурге у автобусного маршрута № 57а больше чем на два месяца изменится схема движения

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. В Екатеринбурге автобусный маршрут № 57а изменит схему движения с 7 апреля по 25 июня этого года.

Как сообщает пресс-служба ЕМУП «Гортранс», это связано с закрытием движения транспорта по улице Окружной, от переулка Гаевского до улицы 2-й Новосибирской, в указанный период.

Таким образом, автобусный маршрут № 57а «ДМБ № 9 — 2-я Новосибирская» будет следовать по измененной схеме: Титова — Ферганская — Патриса Лумумбы — Санаторная — 2-я Новосибирская.

«На время объезда вводятся остановочные пункты: «Ферганская» по ул. Ферганская (в оба направления), «Магазин Клен» по ул. Санаторная (в оба направления), «Санаторная» по ул. 2-я Новосибирская (при движении к «2-я Новосибирская»), «Эскадронная» по ул. 2-я Новосибирская (при движении к «ДМБ № 9»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на указанный период отменяются остановочные пункты «Вторчермет», «Поликлиника», «Общежитие».

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