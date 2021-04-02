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Возле школ Екатеринбурга оборудуют износостойкие дорожные неровности

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. На шести участках улично-дорожной сети Екатеринбурга в этом году оборудуют новые искусственные дорожные неровности желтого цвета. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Как рассказал в эфире программы «Акцент» на телеканале «ОТВ» заместитель председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Сергей Яскевич, искусственные дорожные неровности будут оборудованы перед школами и на путях движения учащихся.

«Предыдущие неровности были черного цвета, с желтой светоотражающей пленкой сверху. Пока они новые, пленку прекрасно видно. Когда же автомобилисты начинают ездить на шипованной резине, пленка очень быстро истирается, и неровность перестает быть видна. В этом году мы закупаем новые искусственные неровности желтого цвета, и даже при истирании какой-то их части они будут прекрасно видны», — сообщил С. Яскевич.

Также он уточнил, что в этом году будут значительно увеличены объемы разметки термопластиком, который является более устойчивым к истиранию по сравнению с краской.

Как сообщал УрБК, ранее изыскать дополнительные средства на нанесение дорожной разметки с применением термопластика распорядился глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Работы по нанесению термопластика будут синхронизированы с другими дорожными работами в Екатеринбурге.

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