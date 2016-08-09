Мошенники собирают информацию о россиянах с брокерскими счетами

УрБК, Москва, 06.04.2021. В интернете распространяется реклама сайтов, на которых предлагается проверить надежность брокера. Таким образом мошенники могут собирать конфиденциальную информацию и деньги россиян. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальную ассоциацию специалистов финансового планирования (НАСФП).
Как рассказала заместитель директора НАСФП Дарья Андрианова, за подобными сайтами может скрываться несколько видов мошенничества.
«Например, мошенники могут предлагать некую юридическую поддержку для защиты средств инвестора от якобы недобросовестного брокера. Конечно, такая юридическая помощь небесплатна: как правило, за оформление нескольких шаблонных и зачастую неграмотных документов с человека запросят весьма значительную сумму», — утверждает Д. Андрианова.
База данных россиян, оставляющих какую-либо информацию на таких сайтах, впоследствии может быть использована мошенниками или продана третьим лицам, уточняют в НАСФП.
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