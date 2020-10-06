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В Екатеринбурге с начала года снесли 85 незаконно размещенных киосков

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. В Екатеринбурге в I квартале 2021 года снесли 85 незаконно размещенных киосков. Об этом рассказала председатель комитета по товарному рынку администрации города Наталья Фирстова в ходе своего выступления перед депутатами комиссии гордумы по экономическому развитию.

По ее словам, в прошлом году в Екатеринбурге выявили 451 нелегальный киоск. В 2020 году в уральской столице снесли 371 объект (из них 257 добровольно), в I квартале — еще 85 объектов (54 добровольно).

В настоящее время в реестре насчитывается 101 нелегальный киоск.

«Наталья Фирстова пояснила, что для утилизации объекта сначала нужно через суд признать его бесхозным, после чего передать в муниципальную собственность», — говорится на сайте Екатеринбургской гордумы.

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