Официальный курс доллара США снизился на 23 коп., евро вырос на 19 коп.

УрБК, Москва, 06.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 апреля 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 22,50 коп., до 76,38 руб., курс евро вырос на 18,63 коп., до 90,18 руб.