Жителя Кыргызстана оштрафовали на 1,2 млн рублей за попытку дать взятку челябинскому таможеннику

УрБК, Челябинск, 06.04.2021. В Челябинске Курчатовский районный суд признал виновным иностранного предпринимателя, который предложил взятку сотруднику таможни. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления (УТУ).
«Летом 2020 года в Троицком районе сотрудники мобильной группы Челябинской таможни задержали несколько транспортных средств. Грузовики перемещали из Республики Казахстан на территорию России более 70 тыс. пар контрафактной и немаркированной обуви», — сообщил первый замначальника Челябинской таможни Эдуард Туранов.
Желая вернуть товар, владелец груза, гражданин Кыргызстана, предложил взятку должностному лицу Челябинской таможни за совершение заведомо незаконных действий. Таможенник сообщил об этом в отдел по противодействию коррупции ведомства. Предпринимателя задержали при передаче денежных средств.
В итоге гражданин Кыргызстана признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 291 УК РФ «Дача взятки, совершенная в крупном размере». Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1,2 млн руб. Приговор вступил в законную силу.
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