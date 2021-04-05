С улиц Екатеринбурга убрали 300 тонн грязи и 50 тонн отходов

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. Службы благоустройства Екатеринбурга в течение последних суток убрали с городских улиц 300 т грязи и 50 т мусора, сообщает пресс-служба горадминистрации.



«Сегодня днем, 6 апреля, генеральная уборка городской территории будет продолжена. Планируется задействовать 421 рабочего и 211 единиц спецтехники: 38 КДМ, 33 трактора, 15 фронтальных погрузчиков, 47 самосвалов, 15 единиц уборочной техники типа «Бродвей» или «Скандия», 19 единиц вакуумной дорожной и 27 вакуумной тротуарной техники, 8 аппаратов высокого давления», — говорится в сообщении.



Замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов в ходе оперативного совещания потребовал от всех служб благоустройства активизировать работу по уборке городских территорий, акцентировав особое внимание на очистке остановок общественного транспорта, промывке парковочных «карманов» и приведении газонов уральской столицы в надлежащий вид.



Напомним, ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил о проведении 24 апреля на территории муниципалитета общегородского Дня чистоты, а также месячника чистоты — с 29 марта по 30 апреля 2021 года. Генеральная уборка касается улиц, дорог и пешеходных зон, скверов, парков, дворовых территорий и других объектов.