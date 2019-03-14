Клиенты «МегаФона» на Среднем Урале стали в семь раз чаще подключаться к вебинарам в 2020 году

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. За последний год число подключений к вебинарам и видеоконференциям среди абонентов «МегаФона» в Свердловской области увеличилось в 7 раз. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.
Из форматов клиенты «МегаФона» в Свердловской области чаще выбирают вебинары — регион вошел в топ-3 субъектов Урала с самым высоким спросом на такие онлайн-встречи.
Для сравнения: в Челябинской области, Югре и на Ямале активнее подключаются к видеоконференциям, которые предполагают до 100 участников, тогда как вебинары позволяют вести лекции или презентации в HD-качестве для аудитории до 1 тыс. человек.
«Онлайн-мероприятия стали основной площадкой для встреч с коллегами и поиска клиентов. Особенно популярен формат проведения тренингов или семинаров для сотрудников. Организовать этот процесс можно без дополнительного оборудования и программного обеспечения, понадобится только браузер и доступ в интернет. При этом слушатели могут подключиться к такому мероприятию с любого устройства», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Инна Смирнова.
Повышение спроса на онлайн-мероприятия эксперты связывают с удаленной работой. Согласно опросам, в каждой второй компании есть сотрудники, перешедшие во время пандемии на дистант, а 10% фирм даже ввели дресс-код для общения с коллегами и клиентами по видеосвязи.
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