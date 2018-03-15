На заводе GIFAS в Екатеринбурге погиб рабочий

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. В Екатеринбурге на территории АО «Свердловский завод гипсовых изделий» (GIFAS) 3 апреля 2021 года погиб рабочий, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По данным надзорного ведомства, во время рабочей смены в бункере силосного типа было обнаружено тело моториста транспортной ленты. На оборудовании проводились работы по обработке гипса при высоких температурах.



«Сотрудник предприятия получил повреждения, несовместимые с жизнью. Причины несоблюдения техники безопасности устанавливаются», — говорится в сообщении.



По факту гибели сотрудника предприятия проводится прокурорская проверка.