На заводе GIFAS в Екатеринбурге погиб рабочий

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. В Екатеринбурге на территории АО «Свердловский завод гипсовых изделий» (GIFAS) 3 апреля 2021 года погиб рабочий, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным надзорного ведомства, во время рабочей смены в бункере силосного типа было обнаружено тело моториста транспортной ленты. На оборудовании проводились работы по обработке гипса при высоких температурах.
«Сотрудник предприятия получил повреждения, несовместимые с жизнью. Причины несоблюдения техники безопасности устанавливаются», — говорится в сообщении.
По факту гибели сотрудника предприятия проводится прокурорская проверка.
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