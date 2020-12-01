Подведены первые итоги благоустройства «Зеленой рощи» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. Екатеринбургский парк «Зеленая роща», благоустройство которого завершилось в прошлом году, пережил зиму и раннюю весну вполне благополучно. Об этом в своей колонке на портале Е1 рассказала общественный деятель, директор компании «Дорстрой-Экотехнологии» Мария Штань, руководившая благоустройством этой территории.



«Что касается парка в целом — это первая весна, которая вскроет какие-то нюансы благоустройства. Работы на гарантии, если будут существенные нарушения — подрядчики все исправят. Мы ждем сухую погоду, чтобы провести ревизию насаждений. Возможно, из-за воды кое-какие деревья нагнутся. Мы готовы их привести в норму», — отметила Мария Штань.



Весной парк столкнулся с проблемами, связанными с затоплением территории при таянии снега. В «Зеленой роще» образовались глубокие лужи. Впрочем, явление это вполне нормальное: дело в том, что ни грунт, ни ливневая канализация еще не оттаяли и воде просто некуда уходить. К тому же в парке проблема усугубляется целым рядом местных особенностей.



«В «Зеленой роще» всегда было болото. В это время года там никогда особо нельзя было гулять. И асфальта там не было, что усугубляло ситуацию. А теперь посмотрите! Сейчас там можно гулять, не боясь утонуть, как раньше! И все гуляют! Огромное количество людей ходят, сидят на лавочках, играют с детьми», — говорит Мария Штань.



«Не будем забывать, что ранее на территории парка находилось кладбище. Поэтому там есть существенные ограничения по глубине копания. Полагаю, что в том числе и из-за этого дренажи при благоустройстве парка в природной части не были спроектированы. Не думаю, что горожанам понравилось бы, если бы в парке еще и дренажную сеть прокапывали», — рассказала она.



В то же время для зеленых насаждений парка вода является скорее благом, чем проблемой.



«Что касается зеленой части — хвойным деревьям нужна вода, тем более в это время, когда начинается сокодвижение и, соответственно, испарение влаги. Я считаю, что никакой катастрофы затопления здесь нет. Для лесной части пока все в пределах нормы. Лучше с водой, чем без нее», — отметила Мария Штань.



По мнению директора компании «Дорстрой-Экотехнологии», основные проблемы парка связаны с его неправильной эксплуатацией и часто неадекватным поведением горожан, порой граничащим с вандализмом. Как рассказала Мария Штань в интервью УрБК сразу после открытия парка, именно действия посетителей стали причиной гибели белок и исчезновения газонов в «Зеленой роще». Зимой и весной неадекватное использование территории продолжилось. Так, на парадном рулонном газоне на Масленицу было сожжено чучело, костер мог повредить зеленые насаждения. Сейчас в парке ведется коммерческое использование лошадей, выступающих в качестве живого аттракциона и оставляющих после себя не только навоз, но и серьезные разрушения благоустройства, которое просто разбивается копытами.



«Жечь чучело Масленицы на парадном рулонном газоне, наверное, весело. Но это точно не наших рук дело в попытке скрыть «огрехи работ». И лошади с пони. Почему о них не щебечут, как о воронах? Или издержки выгула пары лошадей по зрелищности проигрывают стае ворон?» — резюмировала Мария Штань.