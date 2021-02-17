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Вчера, 12:25

Спрос на готовый бизнес в Екатеринбурге в I квартале вырос на 7%

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. Спрос на покупку готового бизнеса в Екатеринбурге (число запрошенных контактов продавца на платформе) в I квартале 2021 года вырос на 7% по сравнению с IV кварталом 2020 года, говорится в исследовании «Авито».

Интерес к покупке производственных организаций в уральской столице увеличился на 42%, торговых предприятий — на 28%, заведений общественного питания — на 2%.

Объем предложения на рынке готового бизнеса Екатеринбурга за последний квартал вырос на 17%.

Средняя цена производственных организаций в городе составляет 1,5 млн руб., торговых предприятий — 490 тыс. руб., заведений общепита — 750 тыс. руб.

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