Спрос на готовый бизнес в Екатеринбурге в I квартале вырос на 7%

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. Спрос на покупку готового бизнеса в Екатеринбурге (число запрошенных контактов продавца на платформе) в I квартале 2021 года вырос на 7% по сравнению с IV кварталом 2020 года, говорится в исследовании «Авито». Интерес к покупке производственных организаций в уральской столице увеличился на 42%, торговых предприятий — на 28%, заведений общественного питания — на 2%. Объем предложения на рынке готового бизнеса Екатеринбурга за последний квартал вырос на 17%. Средняя цена производственных организаций в городе составляет 1,5 млн руб., торговых предприятий — 490 тыс. руб., заведений общепита — 750 тыс. руб.

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