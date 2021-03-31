УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:43

Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале опустилась ниже уровня эпидпорога на 6,2%

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. В Свердловской области с 29 марта по 4 апреля этого года зарегистрировано 26 тыс. 220 случаев ОРВИ, что ниже уровня эпидпорога по совокупному населению на 6,2% и находится на уровне прошлой недели.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за 13-ю календарную неделю зарегистрировано 13 тыс. 162 случая заболевания ОРВИ, что выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 2,1% и находится на уровне прошлой недели.

В то же время неблагополучными по заболеваемости ОРВИ МО (выше среднеобластного в 1,5 раза и более) признаны ЗАТО Свободный, Верхняя Тура, Ревда и Туринский городской округ.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
31.03.2021 В Екатеринбурге заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась почти на 14%

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. В Свердловской области за неделю с 22 по 28 марта 2021 года зарегистрировано 26 тыс. ...

03.03.2021 На Среднем Урале заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 23,1%

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. В Свердловской области за неделю с 22 по 28 февраля зарегистрировано 22 тыс. 408 ...

25.02.2021 В Екатеринбурге заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 10,7%

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. В Свердловской области за неделю с 15 по 21 февраля 2021 года зарегистрировано 29 тыс. ...

10.02.2021 На Среднем Урале число выявленных случаев ОРВИ выросло за неделю на 5%

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. В Свердловской области за пятую календарную неделю зарегистрировано 31 тыс. 027 случаев ...

19.01.2021 В Екатеринбурге превышение эпидемического порога по ОРВИ составило 37,3%

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2021. На Среднем Урале за вторую календарную неделю зарегистрировано 25 тыс. 900 случаев ...

Популярные новости
11.03.2021Закон о реновации разгонит цены на жилье12.03.2021Переехавшие перспективы12.03.2021В режиме недозагрузки10.03.2021Слежка против цен09.03.2021Нужны ли Уралу мигранты?
Архив новостей
Апрель 2021 (132)
Март 2021 (738)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18