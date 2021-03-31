Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале опустилась ниже уровня эпидпорога на 6,2%

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. В Свердловской области с 29 марта по 4 апреля этого года зарегистрировано 26 тыс. 220 случаев ОРВИ, что ниже уровня эпидпорога по совокупному населению на 6,2% и находится на уровне прошлой недели.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за 13-ю календарную неделю зарегистрировано 13 тыс. 162 случая заболевания ОРВИ, что выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 2,1% и находится на уровне прошлой недели.
В то же время неблагополучными по заболеваемости ОРВИ МО (выше среднеобластного в 1,5 раза и более) признаны ЗАТО Свободный, Верхняя Тура, Ревда и Туринский городской округ.
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