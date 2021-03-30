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Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга вырос на 6%

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга едва превышает три месяца. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства Уральской палаты недвижимости (УПН).

Объем предложения на вторичном рынке жилья уральской столицы с начала года увеличился на 6%, до отметки 5 тыс. объектов.

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