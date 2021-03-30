Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга вырос на 6%

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга едва превышает три месяца. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства Уральской палаты недвижимости (УПН).
Объем предложения на вторичном рынке жилья уральской столицы с начала года увеличился на 6%, до отметки 5 тыс. объектов.
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) ...05.03.2021 Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет чуть больше трех месяцев
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2021. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) ...19.03.2021 Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 100 дней
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) ...25.02.2021 Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 100 дней
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) ...02.03.2021 Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет около трех месяцев
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) ...