Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга вырос на 6%

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга едва превышает три месяца. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства Уральской палаты недвижимости (УПН).



Объем предложения на вторичном рынке жилья уральской столицы с начала года увеличился на 6%, до отметки 5 тыс. объектов.