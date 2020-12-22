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В Екатеринбурге осудили преступную группу за организацию подпольного цеха по производству алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. Суд в Екатеринбурге вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех местных жителей, оборудовавших подпольный цех по производству немаркированной алкогольной продукции.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, злоумышленники произвели контрафактный алкоголь на сумму свыше 3,6 млн руб. Преступная деятельность была организована в частном жилом доме на улице Тружеников в Екатеринбурге.

В суде государственному обвинителю удалось доказать, что подпольный цех работал с ноября 2018 по октябрь 2019 года, а в преступной схеме участвовали четверо злоумышленников.

«Один из обвиняемых 1970 года рождения приобрел комплектующие для производства немаркированной алкогольной продукции и оборудовал подпольный цех по незаконному производству алкоголя в подвале частного жилого дома по ул. Тружеников. Подельники выполняли строго определенные виды работ. Один из них перевозил производимую на территории цеха немаркированную продукцию к месту сбыта, второй сообщник контролировал процесс производства, а третий — осуществлял в наличной форме сбор денежных средств с покупателей за поставленную немаркированную алкогольную продукцию», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Незаконную деятельность организованной группы правоохранительные органы пресекли в октябре 2019 года. Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил одному из осужденных наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 20 тыс. руб., второму — наказание в виде штрафа в размере 550 тыс. руб. Еще двое приговорены к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года и 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком на 4 года и штрафами в размере 200 тыс. и 250 тыс. руб. соответственно.

Приговор не вступил в законную силу, уточняют в прокуратуре Свердловской области.

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