При содействии ЕВРАЗа в Междуреченске открылся информцентр «Русский музей: виртуальный филиал»

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. В Междуреченске состоялось торжественное открытие информационного центра «Русский музей: виртуальный филиал». В церемонии открытия приняли участие директор по персоналу Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) Андрей Чирыкин, замглавы Междуреченского городского округа Наталья Хвалевко, представители Русского музея.



Как сообщает управление по связям с общественностью предприятия, это третий филиал в Кузбассе. Реализовать идею коллективу городского Выставочного зала удалось благодаря победе в конкурсе социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» в 2020 году. На средства гранта авторы проекта приобрели 3 компьютера и установили на них медиатеку виртуального Русского музея, которая включает в себя 680 мультимедийных программ и фильмов.







«Открытие виртуального филиала даст междуреченцам возможность углубленно изучать историю русского искусства и культуры. Его ресурсы — уникальный источник информации для разработки просветительских, образовательных и досуговых программ для всех возрастных категорий, начиная с детей от 3 лет. Занятия на основе интерактивных программ по истории русского изобразительного искусства будут способствовать развитию у детей и молодежи художественного вкуса, чувства стиля, красоты и гармонии. Для взрослых посетителей, интересующихся историей и искусством России, ресурсы виртуального филиала Русского музея сделают доступной информацию профессионального уровня. Специалистам в сфере образования и культуры виртуальный филиал поможет разнообразить методические приемы: они смогут включать программы Русского музея в собственные образовательные и культурные проекты», — говорится в сообщении.







Отмечается, что в настоящее время завершился прием заявок на пятый сезон конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». В нем участвуют организации и инициативные группы жителей с проектами по благоустройству города, созданию творческих объединений для детей и взрослых, поддержке пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья, продвижению спорта, ответственного отношения к окружающей среде, созданию социальной рекламы. Сумма грантов: от 10 до 300 тыс. руб. За прошедшие четыре года на территории Междуреченска реализовали 47 проектов на общую сумму 12 млн руб.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа