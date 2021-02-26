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Суд в Свердловской области взыскал с «РЖД» 81,5 тыс. рублей за погибшего лося

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. Невьянский городской суд Свердловской области взыскал с ОАО «РЖД» 81,5 тыс. руб. из-за гибели лося под поездом, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Сам инцидент произошел в сентябре прошлого года на участке железного пути перегона Бынговский — Анатольская.

«Причиненный в результате произошедшего вред животному миру оценен министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области в 81 тыс. 500 руб. Согласно требованиям закона владельцы транспортных средств и организации, эксплуатирующие транспортные магистрали, обязаны принимать меры к предотвращению ущерба, наносимого объектам животного мира», — говорится в сообщении.

В этой связи прокуратура подала иск о взыскании суммы ущерба с перевозчика, который и был удовлетворен судом.

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